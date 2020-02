Dragões “solidários com Marega"

O FC Porto reage aos insultos racistas para Moussa Marega reforçando que “estão solidários” com o jogador.

Os dragões garantem que “toda a estrutura do FC Porto e os seus adeptos estão solidários com Moussa Marega”.

Segundo os portistas, este é “um dos momentos baixos da história recente do futebol português”.

Os azuis e brancos espera que os autores dos ataques racistas sejam “devidamente penalizados”.

“O FC Porto manter-se-á na linha da frente da luta contra o racismo e os crimes de ódio e a sua equipa mantém a vontade de continuar a combatê-los no campo.”

O avançado do FC Porto Marega abandonou o relvado após alegados insultos racistas dos adeptos do Vitória de Guimarães, durante o jogo deste domingo a contar para a 21.ª jornada do campeonato.

O incidente aconteceu por volta dos 70 minutos de jogo, depois de Marega ter marcado o golo que colocou os dragões em vantagem.

Marega fez o 2-1 e virou-se para uma das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques a bater no braço.

Visivelmente perturbado com os insultos que lhe foram dirigidos, o avançado maliano encaminhou-se depois para fora do relvado e pediu para sair.