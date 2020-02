Caso Marega. Governo quer “identificar e punir exemplarmente” autores de ataques racistas

O secretário de Estado da Juventude e Desporto repudia o ataque racista contra o avançado Marega.

João Paulo Rebelo diz que “é absolutamente intolerável é inaceitável” o que aconteceu durante o V. Guimarães – FC Porto e garante empenho total em identificar e punir os responsáveis.

“A Autoridade para Prevenção e o Combate à Violência no Desporto está desde já a trabalhar em articulação com as autoridades policiais e desportivas no sentido de identificar e punir exemplarmente os responsáveis deste triste episódio que enche de vergonha todos quantos lutam por uma sociedade mais tolerante”, refere.

Segundo o governante, “todos os agentes desportivos e, em particular, os seus dirigentes, além do repúdio, têm de atuar de forma a que isto não se repita”.

O incidente aconteceu por volta dos 70 minutos de jogo, depois de Marega ter marcado o golo que colocou os dragões em vantagem.

Marega fez o 2-1 e virou-se para uma das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques a bater no braço.

Visivelmente perturbado com os insultos que lhe foram dirigidos, o avançado maliano encaminhou-se depois para fora do relvado e pediu para sair.