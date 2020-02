PSP deteve um adepto do Braga que estava interdito de ir a estádios

A PSP deteve no sábado um adepto do Sporting de Braga, já no interior do Estádio da Luz.

O indivíduo estava proibido de entrar em estádios de futebol e não cumpriu medida de afastamento.

A informação foi avançada à Renascença pelo superintendente Luis Elias, do Departamento de Operações da Polícia de Segurança Pública.

“A Polícia de Segurança Pública detetou um adepto do Braga no interior do Estádio, ao qual tinha sido aplicado uma medida de interdição de frequência”, explica.

“Foi identificado, convidado a sair e vai ser elaborado o devido expediente, para ser remetido ao tribunal, na perspetiva de lhe ser aplicada, eventualmente, um sancionamento mais grave”, conclui o superintendente.