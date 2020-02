​Homem morre esfaqueado devido a desentendimento de trânsito na Amadora

Um homem de 26 anos foi esfaqueado no sábado à noite na sequência de um desentendimento relacionado com o trânsito na Cova da Moura, Amadora, tendo acabado por morrer no hospital, disse hoje à Lusa fonte da PSP.



O caso reporta-se às 21h20 de sábado, hora em que foi dado o alerta, e começou com "desacatos por causa de uma situação de trânsito no bairro da Cova da Moura", no distrito de Lisboa, contou a mesma fonte.

A vítima desentendeu-se com três pessoas, uma das quais acabou por desferir uma facada que lhe perfurou o lado esquerdo do peito, adiantou, afirmando que algumas pessoas estariam alcoolizadas.

O homem foi conduzido pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por volta das 22h40, "muito debilitado", mas ainda com vida, acabando por morrer na unidade hospitalar às 23h15.

A polícia adiantou que existe uma testemunha dos acontecimentos e que os três suspeitos de envolvimento na rixa estão identificados, mas ainda não foram detidos.

O caso passou, entretanto, para a Polícia Judiciária.