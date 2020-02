​Coronavírus matou mais de 1.600 pessoas

Mais 139 mortos e 1.843 novos casos de coronavírus foram registados este sábado na província de Hubei, no centro da China. Em todo o mundo já morreram 1.666 pessoas devido ao Covid-19.



O surto do novo coronavírus começou em dezembro, em Hubei, região onde já morreram 1.596 pessoas, de acordo com o mais recente balanço oficial.

Os dados relativos a sábado apresentam números mais baixos em comparação com a sexta-feira, em que 143 pessoas morreram e 2.641 ficaram infetadas.

Em toda a China continental foram registados, até agora, 1.662 casos fatais devido Covid-19. Há mais quatro mortos em Hong Kong, Filipinas, Japão e China.



O país mais populoso do mundo contabiliza 68.340 pessoas infetadas com a doença, desde o início do surto.

Há pelo menos 285 casos confirmados de coronavírus noutros países.

Este sábado, foi registado o primeiro caso mortal na Europa. Trata-se de um turista chinês, de 80 anos, que faleceu num hospital de França.