Hóquei em patins. Benfica também segue na Champions

O Benfica apurou-se para os quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao beneficiar do triunfo do FC Barcelona sobre o Sarzana, por 7-1, na quinta jornada do Grupo C.

Os encarnados tinham vencido este sábado os alemães do Germania Herringen, por 4-3, necessitando que o Barça pontuasse hoje para seguir em frente.

Com o triunfo dos catalães, o Benfica assegurou o segundo lugar no Grupo C, atrás do FC Barcelona, e pode encontrar o FC Porto nos quartos de final, caso os azuis e brancos confirmem a vitória no Grupo B na sexta e última jornada.

Além de FC Porto e Benfica, também a Oliveirense já está nos quartos de final, enquanto o campeão europeu Sporting ficou fora da fase seguinte da Liga dos Campeões da modalidade.