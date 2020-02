O Famalicão empatou 1-1 com o D. Aves, em partida da jornada 21 da I Liga.

O lanterna vermelha marcou primeiro, por Welinton, aos 64 minutos, mas a equipa sensação do campeonato ainda chegou à igualdade no último lance do encontro, por Riccieli.

O Famalicão, que viu Fábio Martins ser expulso, soma o quinto encontro consecutivo sem vencer.

Na classificação, os minhotos somam 33 pontos, contra 18 do Aves.

