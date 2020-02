Belenenses ganha fora

O Belenenses SAD venceu, fora, o Boavista, por 2-1, em jogo da jornada 21 da I Liga.

Danny e Licá fizeram os golos dos azuis. Já para os axadrezados descontou Rúben Lima, com um autogolo.

A equipa do Jamor terminou reduzida a 10, por expulsão de Danny, mas segurou a vantagem que a afasta dos lugares de despromoção.

O Belenenses SAD, que vinha de duas derrotas seguidas, mantém-se no 15.º posto, com 21 pontos, seis acima da 'linha de água', enquanto o Boavista interrompeu uma série de três vitórias e segue em nono lugar, com 28.

Veja o resumo da partida.