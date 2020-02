Rangers ganha antes de receber o Braga

O Rangers, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, venceu o Livingston, por 1-0, em partida da jornada 27 da liga escocesa.

O único golo da partida foi apontado pelo canadiano Scott Arfield.

Com este triunfo, o Rangers está a 10 pontos do líder Celtic, mas com uma partida a menos.

O jogo do Rangers estava marcado para sábado, mas foi adiado devido ao mau tempo.

Na próxima quinta-feira, os arsenalistas vão à Escócia para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. A segunda mão, em Braga, disputa-se a 26 de fevereiro.