Marselha ganha e recupera dos pontos ao PSG

O Marselha, de André Villas Boas, venceu o Lille por 2-1, em partida da jornada 25 da liga francesa.

A equipa da casa, com Renato Sanches, José Fonte e Tiago Djaló no onze, marcou primeiro por Victor Osimhen.

No entanto, o Marselha deu a volta ao marcador graças a um autogolo de Reinildo, ex-Belenenses, e a um tento de Benedetto.

A equipa de André Villas Boas é segundo classificado no campeonato gaulês, com 52 pontos, menos 10 que o PSG, que empatou 4-4 com o Angers.