Juventude Leonina. “Com Frederico Varandas vamos continuar a fazer protestos"

A Juventude Leonina quer “um presidente [do Sporting] com carisma, que não é o caso” e garante novos protestos.

“Não são os protocolos que nos movem, é o amor pelo clube. Existem pessoas nos órgãos sociais que são bastante válidas, que, de certeza, não se reveem. Com Frederico Varandas vamos continuar a fazer protestos, já temos mais um agendado, com cuidados redobrados para não tirarem o foco”, referiu António Cebola, dirigente da claque.

Sobre o incidente após a última manifestação, em que terá havido agressões a dirigentes leoninos, Cebola conta a sua versão dos acontecimentos:

“No interior do Multidesportivo ocorreram alegadas agressões que o doutor Frederico Varandas, presidente do Sporting, veio dizer que tinha visto as imagens e que tinham sido de pessoas alusivas ou com roupas alusivas à Juventude Leonina. Mais uma vez constatamos que as imagens não mostram nada com alusões à Juventude Leonina, as pessoas não fazem parte da Juventude Leonina e não se conseguem ver mesmo as agressões”.

Segundo o mesmo dirigente de claque, a Juveleo tomou medidas após a invasão à academia do Sporting:

“A seguir a Alcochete, a Juventude Leonina tomou uma posição de tolerância zero para com a violência. Tolerância zero é não permitir que alguém que cometa esses atos passe impune, é logo expulso. A Juventude Leonina não manda no Sporting, a Juventude Leonina não é nada sem o Sporting. Como está nos estatutos, só queremos apoiar o Sporting, se calhar corre melhor nas modalidades porque não está lá o presidente, deslumbrado pela cadeira do poder”, referiu.