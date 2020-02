Escolas católicas tomam posição contra a eutanásia

"Estamos certos de que, se as escolas assim o entenderem, encontrarão formas de sugerir algum modo de mobilização dos seus membros (famílias, professores e demais colaboradores) a fim de que o assunto não seja resolvido no parlamento sem um anterior amplo esclarecimento e discussão públicos", acrescenta o comunicado da APEC, assumindo a defesa de realização de um referendo.

Num comunicado assinado pelo seu presidente, Fernando Magalhães, a APEC dá conta de que a generalidade das escolas católicas estão a diligenciar no sentido de "manterem as suas comunidades educativas informadas sobre o que está em causa no debate" sobre a despenalização da eutanásia.

Entretanto, em algumas dioceses estão a ser marcadas missas ou vigílias contra a eutanásia para os próximos dias. São os casos do Funchal, onde a Igreja do Colégio acolhe na terça-feira ao fim da tarde uma Vigília Ecuménica pela Vida, de Évora, onde na quarta-feira será celebrada uma Missa de Ação de Graças pelo Dom da Vida, na Igreja do Espírito Santo, ou de Viseu, onde no mesmo dia terá lugar uma Vigília de Oração pela Vida, na Igreja do Carmo.

A Conferência Episcopal Portuguesa anunciou na última terça-feira o apoio às iniciativas em curso contra a despenalização da eutanásia, nomeadamente a realização de um referendo.

A posição foi divulgada após reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal, que decorreu em Fátima, com os bispos a voltarem a apelar aos profissionais de saúde para não cederem a atos como a eutanásia, o suicídio assistido "ou a supressão da vida", mesmo em casos de doença irreversível.

"A opção mais digna contra a eutanásia está nos cuidados paliativos, como compromisso de proximidade, respeito e cuidado da vida humana até ao seu fim natural", segundo o comunicado divulgado na ocasião.

O secretário da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), Manuel Barbosa, disse aos jornalistas, no final da reunião do Conselho Permanente, que, "embora a vida não seja referendável", o referendo pode ser, nas atuais circunstâncias, uma forma "útil para defender a vida no seu todo, desde o princípio até ao seu fim natural".

Questionado sobre se o parlamento não tem legitimidade democrática para aprovar a despenalização da eutanásia, o porta-voz da CEP considerou que a Assembleia da República "representa o povo".

"Não digo que não tem legitimidade [para decidir], mas é um assunto tão sério para a sociedade que a sociedade tem de ser consultada", acrescentou, considerando que o referendo e a necessária discussão em torno do tema se justificam também porque "o assunto não foi debatido" na campanha para as legislativas.

Por último, Manuel Barbosa defendeu que "a defesa dos cuidados paliativos tem de continuar – os cuidados paliativos devem ser a opção mais digna para lutar contra a eutanásia".