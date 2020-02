Nova líder da CGTP promete mais luta. "Não contem connosco para trair os trabalhadores"

A nova líder da CGTP, Isabel Camarinha, avisa desde já o Governo que vai intensificar a luta dos trabalhadores.

No discurso que este sábado encerrou o congresso da central sindical, Isabel Camarinha pôs em causa a posição do Governo no diálogo social.

“Não contem com a CGTP para se acomodar a esta situação, para vender direitos ou para trair a confiança que os trabalhadores depositam nos nossos sindicatos. Contem, isso sim, com a nossa luta, mobilização, inconformismo, que são suporte a esta confiança na mudança possível e necessária”, defende a nova secretária-geral.

Isabel Camarinha avisa que essa será a postura da central sindical “nos locais de trabalho do setor público e privado, e no plano institucional,” e que o grande compromisso é com os trabalhadores.

A prioridade é o “aumento geral e significativo dos salários” na ordem dos 90 euros, um “imperativo nacional” e aponta para uma subida do salário mínimo nacional para os 850 euros no mais curto prazo possível.