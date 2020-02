Coronavírus. Português repatriado da China defende quarentena obrigatória

Miguel Matos, um dos portugueses repatriados da China por causa do surto de coronavírus, defende que a quarentena devia ser obrigatória em Portugal, em nome da saúde pública.



O grupo de 20 pessoas deixou este sábado o Hospital Pulido Valente, em Lisboa, depois de duas semanas de isolamento voluntário e de todos os testes terem dado negativo.

Em declarações à Renascença, Miguel Matos fala de uma sensação de alívio e defende mudanças na lei para tornar obrigatório o isolamento compulsivo em futuras situações do género.

“É uma sensação de alívio muito grande, embora em Portugal a quarentena não seja obrigatória, nós fomos voluntários, mas acho que este exemplo do coronavírus e o nosso exemplo deve alertar as pessoas com poder no nosso país. A lei deveria ser alterada, porque nós tivemos bom-senso, mas no futuro pode haver quem não queira ficar em quarentena. Portanto, por uma questão de saúde pública, mais vale prevenir.”