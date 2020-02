​Depois do susto do ​Coronavírus. Luís vai deixar o isolamento, abraçar a família e já pensa em voltar à China

Luís Estanislau é um dos portugueses em quarentena, num hospital de Lisboa, que vai ter alta este sábado depois de as análises ao coronavírus terem dado negativo. Em declarações à Renascença , o preparador físico do clube chinês Hubei Chufeng Heli revela alívio, alguma ansiedade e já pensa em regressar à China para trabalhar.

Não sabe ainda a que horas deixará o hospital, mas possivelmente será depois do almoço. Apesar dos resultados, diz que nos próximos tempos os cuidados vão manter-se.

“Nunca fomos considerados doentes e não estamos doentes. Possivelmente, não vamos usar as máscaras, mas todos os outros cuidados vamos manter, como desinfetar as mãos e manter aquela distância de segurança. Depois também temos uma série de contactos com profissionais de saúde, desde psicólogos e médicos, com quem podemos entrar em contacto a qualquer hora do dia, caso haja necessidade.”

Nestas declarações à Renascença, Luís Estanislau conta durante o isolamento os dias foram ficando mais longos e demoravam cada vez mais a passar.

“Era tudo mais do mesmo, as idas lá fora e os jogos já não eram novidade, então os dias foram ficando mais longos e cansativos”, relata.

Depois da ansiedade para conhecer os resultados dos exames, Luís Estanislau revela que o grupo está agora ansioso por retomar uma vida normal e voltar a abraçar família e amigos.

“Muitos de nós já não veem a família há algum tempo e estamos ansiosos por voltar para as nossas casas, às nossas famílias e amigos e desfrutar de algum tempo útil e bom com os nossos familiares enquanto a situação não normaliza na China, para depois podermos voltar.”

O treinador de futebol em Wuhan espera regressar à China assim que possível, para retomar o seu projeto desportivo.

“Falo por mim e pelos membros da equipa técnica que trabalham comigo. Temos contrato e a nossa ideia é voltar à China assim que houver condições para o fazer. É uma questão de tempo”, afirma Luís Estanislau.