​Meia noite em Goa, Presidente Marcelo ao mar

Sem que os jornalistas fossem avisados (pelo menos não foram todos), acompanhado de dois elementos do corpo de seguranças, foi ao banho noturno.

A temperatura amena da noite goesa pedia, Marcelo Rebelo de Sousa não tentou resistir ao apelo do Índico e fez-se ao mar.

O Presidente da República chegou hoje ao final da tarde a Goa, vindo de Mumbai (antiga Bombaim) e foi recebido no hotel cidade de Goa, com um cocktail, um colar de flores brancas e vermelhas que puseram a toda a comitiva, e um “bindi” vermelho na testa.

O programa inicial da visita tinha a manhã livre, mas com o aviso de que poderia ser alterado. Claro que foi. É domingo e o Presidente vai à missa. A comunidade com ascendência portuguesa foi convocada e espera-se cheia a Igreja da Imaculada Conceição, em Panjim, inicialmente uma capela construída em 1541, onde se celebra missa em inglês, português e koncani. Este domingo às 10h30 (menos 5 horas e meia em Lisboa) será em português.

Presidente da República orgulhoso do legado portug(...)

Mais tarde, num colóquio sobre design urbano, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou sentir-se em casa e elogiou a singularidade de Goa, um cruzamento entre culturas que é também uma herança portuguesa da qual sente orgulho, como sente orgulho da influência indiana na cultura portuguesa. “Sem nostalgia e sem complexos”, afirmou.

Antes, Marcelo Rebelo de Sousa presidiu, num jardim à beira do mar, a uma cerimónia de assinatura de novos protocolos de colaboração entre as autoridades indianas e portuguesas, incluindo o tão anunciado acordo com o grupo “Águas de Portugal” para a construção de equipamentos de saneamento em Goa.