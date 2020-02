Coronavírus já matou mais de 1.500 pessoas

Um total de 143 pessoas morreram esta sexta-feira devido ao novo coronavírus (Covid-19), elevando o número de casos fatais para 1.523 na China continental.

A maioria das situações continua a ser registada na província de Hubei, no centro do país.

O balanço avançado este sábado de madrugada pela Comissão Nacional de Saúde regista mais 2.641 novos casos da doença na China.

Desde o início do surto, em dezembro, já foram confirmadas 66.492 pessoas infetadas com o Covid-19.

No mesmo período em análise, 1.373 pessoas receberam alta hospitalar.

Por outro lado, só na província chinesa Hubei, epicentro do novo coronavírus, designado Covid-19, foram reportadas mais 139 mortos nas últimas 24 horas, elevando para 1.457 o número de pessoas mortas na província, segundo os dados da Comissão de Saúde de Hubei.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

O coronavírus Covid-19 provocou 1.526 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial.