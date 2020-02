Sérgio Conceição. Vencer V. Guimarães “é fundamental"

O treinador do FC Porto admite que "é fundamental" vencer o Vitória de Guimarães, em partida relativa à 21.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico dos dragões defende que vai ser “um jogo de extrema dificuldade” perante “uma das equipas mais difíceis da Europa a jogar em casa”.

“Eu disse que o jogo com o Benfica era muito importante, mas não era decisivo, disse isto na antevisão do clássico. Decisivos são todos os jogos até ao fim da época. O campeonato não depende de nós, temos de encurtar distâncias e só ganhando é que conseguimos isso. O nosso foco é esse, trabalhar da melhor forma possível para que possamos conquistar os três pontos. Não sabemos qual é o jogo decisivo do campeonato. É fundamental não perder pontos à medida que o campeonato se aproxima do fim”, referiu.

Sobre o adversário, Conceição mostrou ter a lição bem estudada.

“É um adversário muito forte, que joga bem e no seu estádio, talvez das equipas mais difíceis, não só no panorama nacional, mas mesmo na Europa. Na Liga Europa teve jogos conseguidos contra adversários que têm peso e nome. É uma equipa bem trabalhada, orientada, com excelentes jogadores, é uma tarefa bastante difícil para nós, conheço bem a paixão dos adeptos, o quão é difícil jogar naquele ambiente”, lembrou ainda.

Os dois últimos golos do avançado do FC Porto Zé Luís, em cada um dos jogos das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Académico de Viseu, não foram festejados pelo jogador de forma efusiva.

Confrontado com essa questão, o treinador garantiu que não importa que o jogador cabo-verdiano ande triste, desde que continue a marcar.

“Não me importava que ele estivesse sempre triste e a fazer golos, se ele andar triste e a cada jogo fizer um golo que permita à equipa ganhar, andamos todos contentes depois. O Zé teve um período aqui muito bom, depois teve alguns problemas no joelho, impediram-no de estar disponível algum tempo. Entretanto não teve tanto protagonismo e o futebol é isto. Ciclos naquilo que é a prestação de cada jogador, mas isso é o que quero, um grupo competitivo, para cada posição temos jogadores que lutam diariamente pelo seu espaço”, afirmou ainda.

Sérgio Conceição acrescentou que o clima no balneário portista é bastante descontraído e alegre e garantiu que este tipo de suposições sobre os atletas não faz sentido.

“Se tivessem oportunidade de observar o balneário, a alegria que se vive ali, o companheirismo, de certeza que essa pergunta não faria sentido. Agora, se calhar não foi tão efusivo por uma ou outra razão, tem a ver com o próprio jogo, não há história nisso”, frisou.

O treinador do FC Porto anunciou ainda que Pepe vai falhar a deslocação a Guimarães depois de ter saído lesionado do jogo frente ao Benfica.

Sérgio Conceição assumiu que o central não está disponível para o jogo, mas deixa a porta aberta à utilização de Danilo, uma vez que o jogador “está bem melhor”.

O jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto, relativo à 21.ª jornada da I Liga de futebol, joga-se às 17h30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.