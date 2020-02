Rúben Amorim. “Foi um grande jogo"

O treinador do Sp. Braga estava satisfeito com o triunfo alcançado na Luz e falou de estrelinha, dos encarnados, por não terem sofrido um segundo golo.

“Obviamente que para vencer este tipo de jogos é preciso um pouco mais do que ter só estrelinha. Mas o Benfica também a teve, com defesas do Vlachodimos por instinto. Foi um grande jogo, o Benfica percebeu a nossa forma de jogar, mas conseguimos adaptar-nos, com mérito dos jogadores”, disse.

Rúben Amorim lembra que os arsenalistas venceram “no Dragão e na Luz com golos de bola parada. Soubemos sofrer quando tínhamos de sofrer, fomos uma equipa muito madura”.

O técnico arsenalista insiste que a sua equipa vai querer “manter a posição e melhorar”.

Já sobre a expulsão de Raúl Silva após o final da partida, Rúben Amorim reconhece que o seu defesa-central “não teve a melhor atitude. Creio que se deve respeitar o adversário quer se perca quer se ganhe”.