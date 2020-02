O defesa-central Raúl Silva pede desculpa aos adeptos do Benfica pelos gestos feitos no final do jogo no estádio da Luz.

O jogador arsenalista foi expulso no relvado, já após o final da partida, e foi às redes sociais desculpar-se pelas atitudes.

“Futebol é emoção e, às vezes, passamos do limite. Quero pedir desculpa aos adeptos do Benfica, foi uma vitória difícil da nossa equipa e era apenas isso que queria celebrar, mas reconheço que tive um comportamento que não é o meu e que não me reflete”

Em mensagem no Instagram, Raúl Silva reafirma que “em momento algum quis ofender a instituição e os adeptos, que têm todo o meu respeito”.

“Desculpas!”, termina o atleta.

O árbitro Hugo Miguel expulsou o defesa arsenalista após gestos provocatórios para a bancada.