PSG fez poupanças para a "Champions" e empatou com o penúltimo

O Paris Saint-Germain (PSG) concedeu este sábado um surpreendente empate (4-4) na deslocação ao reduto do modesto Amiens, penúltimo classificado da Liga francesa.

O líder isolado do campeonato fez uma entrada em falso no jogo e esteve a perder por três bolas a zero.

Com uma equipa sem alguns dos habituais titulares, a pensar nas competições europeias, o PSG teve que arregaçar as mangas e deu a volta a marcador.

O Paris Saint-Germain já contava com a vitória quando, ao minuto 90, o Amiens chegou à igualdade a quatro bolas.

Com esta igualdade, o PSG pode ver reduzida a vantagem na liderança para 10 pontos, se o Marselha, do treinador português André Villas-Boas, vencer no domingo o Lille.

Na terça-feira, o Paris Saint-Germain defronta o Borussia Dortmund a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Bordéus, do técnico português Paulo Sousa, não foi este sábado além do empate, 2-2, da receção ao Dijon.

A equipa de Paulo Sousa ocupa o nono lugar, com 35 pontos em 25 jornadas.