Bruno Lage. “Estamos habituados a essa pressão"

O treinador do Benfica disse-se triste pelo resultado (derrota com o Sp. Braga) mas satisfeito com a exibição.

“Acabou por ser uma boa exibição, mas um resultado que não pretendíamos. Nos últimos dois, três meses, apesar do bom registo exibicional, não tenho memória de fazermos um jogo tão sólido como o de hoje. Entrámos muito bem no jogo, criámos várias oportunidades de golo, o Sp. Braga marca de bola parada e nós não conseguimos marcar numa exibição sólida em que criámos mais que suficiente”, disse Bruno Lage.

O campeão nacional vem de duas derrotas consecutivas e, em declarações à Btv, o técnico encarnado refere que a sua equipa tem “de sentir que temos o controlo da situação e depois não trazer para o próximo jogo qualquer tipo de medo”.

Já na sala de imprensa, Lage reforçou que “há duas coisas que são muito importantes: a nossa qualidade de jogo e depois há a pressão desta diferença de um ponto. Nós estamos habituados a essa pressão”.

O Benfica perdeu 1-0 contra o Sp. Braga, após golo de Palhinha, e pode ficar apenas com um ponto de vantagem sobre os dragões.