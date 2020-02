Ouça o tema de Billie Eilish para o novo filme de James Bond

Já foi oficialmente lançado o single do próximo 007, "Sem Tempo Para Morrer". A canção, denominada "No Time To Die" (como o título original da película), foi composta e interpretada por Billie Eilish, de 18 anos.

O tema foi partilhado pela jovem cantora esta quinta-feira à noite e, em pouco mais de 9 horas, já tem mais de 3,7 milhões de visualizações no Youtube. A canção está também nos "trending topics" (principais temas em discussão) no Twitter, com a hashtag #NoTimeToDie.



Também a conta oficial de "James Bond" naquela rede social aproveitou a oportunidade para lançar mais um trailer para o filme, já com o tema de Eilish a servir de banda sonora. "O tema oficial do 25.º filme do James Bond foi lançada. Billie irá tocar esta música ao vivo nos Brit Awards 2020, a 18 de fevereiro, acompanhada de Finneas [o irmão], Hans Zimmer e Johnny Marr", é dito.