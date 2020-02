Sousa Cintra não volta à direção do Sporting. "Entrei e saí pela porta grande"

Sousa Cintra não voltará à direção do Sporting. A garantia é dada pelo próprio, à entrada do Tribunal de Monsanto, no âmbito do ataque em Alcochete.

"Voltar? Já dei o meu contributo ao Sporting, não vou candidatar-me outra vez. Entrei e saí pela porta grande, havia respeito. Eles sabiam que o presidente fazia o melhor que podia. Cada pessoa tem o seu estilo de gerir as coisas", disse aos jornalistas.

Sousa Cintra foi presidente do Sporting entre 1989 e 1995. Recentemente, assumiu a liderança do clube de forma interina, após a destituição de Bruno de Carvalho até à eleição de Frederico Varandas.