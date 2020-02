Silas confia que os árbitros não se deixam condicionar por críticas

Jorge Silas confia na idoneidade e impermeabilidade dos árbitros a quaisquer tentativas de influência.

No início da semana, o Braga emitiu um comunicado a criticar as arbitragens e a classificar de "inconcebível" o suposto "discurso de vitimização" do Sporting, que, no entender dos minhotos, é "o clube mais favorecido". Questionado sobre o assunto, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting mostrou-se confiante na capacidade dos árbitros em manterem-se imunes às tentativas de condicionamento.

"Os árbitros cometem erros em todo o lado. Pontualmente, podemos sentir-nos prejudicados, mas em geral não acho que os árbitros sejam maus. Eu confio nos árbitros portugueses e não acredito que estejam condicionados. Há gente que os pode querer condicionar, mas eles não se deixam condicionar", sublinhou Silas, esta sexta-feira.

Silas fazia a antevisão da visita do Sporting ao Rio Ave, marcada para sábado, às 20h30, no Estádio dos Arcos.