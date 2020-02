Assunção Cristas pede referendo para travar “barbárie” da eutanásia

Leia também

A antiga líder do CDS Assunção Cristas defende a realização de um referendo para travar o que apelida de “barbárie” da eutanásia.



A tomada de posição foi divulgada numa mensagem publicada esta sexta-feira na rede social Facebook, intitulada “Cuidem de mim, não me matem”.

Depois da rejeição da eutanásia no Parlamento, em 2018, Assunção Cristas encara com “enorme perplexidade” a “repentina reintrodução do tema” em Portugal.

Assunção Cristas critica a demora na “universalização do acesso aos cuidados paliativos ou a execução prática de um efetivo estatuto do cuidador informal” e estranha a “rapidez” do Parlamento em querer legalizar a eutanásia, “um tema que nem mereceu uma linha nos programas eleitorais dos partidos mais votados”: PS e PSD.

A antiga ministra não compreende a “urgência” em aprovar a eutanásia nem os que se opõem a ouvir os portugueses em referendo sobre “um tema tão estruturante da nossa vida coletiva”.

Em causa, defende, está a forma como a comunidade se quer definir para o futuro. “Queremos ser uma sociedade solidária e compassiva, uma sociedade que cuida sempre dos que mais precisam ou preferimos que cada um se feche na sua esfera de “liberdade” para fazer uma “escolha” definitiva quanto ao momento em quer ser morto por outro? Queremos promover a vida ou impulsionar a morte?”, questiona.