O adeus de Arménio Carlos. Dirigentes sindicais “também têm momentos problemáticos”

Arménio Carlos fez, nesta sexta-feira, o seu último discurso como secretário-geral da CGTP-IN. Foi na abertura do XIV Congresso da central, que decorre até sábado na Torre da Marinha, no Seixal.

A intervenção, que haveria de prolongar-se por mais de 40 minutos, começou com um aviso: “o que falta na voz é o que sobra de confiança e motivação para o presente e futuro da nossa central”. Mesmo afónico, Arménio Carlos desfiou críticas ao Governo, às confederações, à UGT, à União Europeia.

Mas foi com uma diferente nuance na voz que o líder cessante da Inter falou (e elogiou) do papel das famílias dos sindicalistas. “Um dirigente sindical é um homem ou uma mulher. Não têm só momentos felizes. Às vezes, também têm momentos problemáticos”, afirmou.

Num discurso recheado de uma emoção que transbordou para alguns dos 730 delegados presentes no congresso, Arménio Carlos fez questão de “destacar que muitos de nós suportaram, avançaram e sobretudo estiveram na luta e vão continuar porque têm na sua família companheiros e familiares que os apoiam, dão ânimo e confiança e que nos levam a continuar esta luta que é de todos para todos”.

“É justo” que se faça esta ressalva, defendeu. E seguiu um abraço para as famílias de todos os sindicalistas: “não se veem, mas elas são determinantes para o que vocês fazem”.

As lutas e o selo de garantia da CGTP

Numa outra fase do discurso, o secretário-geral da CGTP enumerou as diversas lutas em que a CGTP e os seus sindicatos se envolveram nos últimos oito anos – desde que tomou posse, sucedendo a Manuel Carvalho da Silva – e que coincidiram com a presença da troika em Portugal.

Reivindicou “louros” da luta dos trabalhadores no afastamento do governo PSD/CDS do poder, “travando o processo de destruição de direitos e rendimentos”. Também “face à política laboral de direita do Governo PS e às posições retrógradas do grande patronato”.

Às críticas não escapou a UGT, por se ter aliado aos patrões num Acordo de Concertação que, na opinião da CGTP, mantém o país a uma política de baixos salários ou caducidade das convenções coletivas. E seguiu o recado – que ninguém da central liderada por Carlos Silva ouviu mas que o presidente do Conselho Económico e Social, Correia de Campos, poderá transmitir.

“A CGTP reafirma que prefere estar sozinha na defesa dos trabalhadores na concertação do que acompanhada a assinar acordos que fragilizam e reduzem os direitos dos trabalhadores. Se alguns ainda não perceberam, é bom que saibam que um acordo assinado pela CGTP é um selo de garantia de progresso, de melhores condições de vida e de trabalho, de credibilidade e de desenvolvimento do país”.