Na doença e no luto. Comunidades compassivas chegam a Portugal

Portugal está prestes a receber as suas primeiras comunidades compassivas, concretamente no Hospital de São João, no Porto, e na LinQUE, uma equipa interdisciplinar que presta cuidados paliativos na Amadora, Grande Lisboa.

Os dois projetos-piloto vão ser desenvolvidos em três freguesias do Porto e na Amadora, com o objetivo de envolver a comunidade no apoio a pessoas com doença crónica, progressiva e incurável, principalmente aquelas que são seguidas por equipas de cuidados paliativos.

O intuito principal é apoiar as famílias durante as várias fases de doença ou, até, no luto. Para isso, serão criadas redes comunitárias compostas por membros de organizações e cidadãos comuns, para a partilha de conhecimentos e prestação de ações compassivas.

Já bastante enraizadas noutros países, como Espanha, só agora é que as comunidades compassivas começam a ganhar terreno em Portugal, em parte graças ao trabalho da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP).

À Renascença, o presidente da instituição, Duarte Soares, explica que a proposta “está em linha” com o que se pratica noutros países. As responsáveis por ambos os projetos vencedores estão a receber “formação específica nesta área”, com a equipa do Porto, em particular, a “replicá-la no país”.

Pretende-se que as duas comunidades “venham a ser exemplos, não apenas para o país, mas que reflitam aquilo que são as boas práticas de comunidades envolvidas em torno dos nossos doentes e das nossas famílias”, adquirindo como que uma “certificação internacional, pioneira em Portugal”, para atuar nesta área, explica Duarte Soares.

Os dois projetos venceram o concurso “Comunidades Compassivas: Laços que Cuidam”, promovido pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, com o apoio da Fundação "La Caixa”, tendo recebido um financiamento de 25 mil euros cada.

No caso de Lisboa, o júri entendeu que se tratava de um “projeto diferenciado na comunidade de uma entidade do setor social e solidário” e, no Porto, pela “experiência, categoria e firmeza” da atuação do CHUSJ. Duarte Soares acredita que ambos os projetos serão “rapidamente reconhecidos” a nível nacional.





Encorajar a sociedade para a prestação de cuidados

A criação destas comunidades era, para o presidente da APCP, algo já há muito necessário em Portugal. Sobretudo se for avaliado por uma perspetiva mais ampla, sendo “os cuidados paliativos uma parte muito pequena da equação”. É preciso começar a alertar as comunidades que “é também a sociedade civil, e não apenas o Estado ou os profissionais” que tem de garantir cuidados a quem precisa.

Sendo Portugal o país da Europa com maior taxa de cuidadores informais, Duarte Soares acrescenta à Renascença que “precisamos de reconhecer essa mais-valia para a sociedade, de os encorajar de forma dinâmica e com uma presença próxima”.

O objetivo não é alterar totalmente o panorama de institucionalização atual, mas sim assinalar, “até para o próprio Sistema Nacional de Saúde”, um exemplo de práticas “que acabam por ter custos eficientes” para o SNS.