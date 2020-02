"Rampa deslizante" na despenalização da eutanásia. Mito ou realidade?

Contudo, a realidade hoje é que ambos os países permitem eutanásia para crianças, a partir dos 12 anos na Holanda e sem limite mínimo de idade na Bélgica. Para além disso, são muitos os casos de eutanásia praticada em adultos sem o seu consentimento e a pedido de familiares, segundo o especialista John Keown, autor do livro “Euthanasia, Ethics and Public Policy”.

“Mais, o argumento moral para se dar injeções letais a pessoas competentes funciona também para doentes incompetentes, tais como bebés: a falta de autonomia do paciente não anula o dever de beneficência do médico", conclui. "Se o sofrimento de doentes competentes prova que ‘era melhor que estivessem mortos’, o mesmo se aplica aos que não têm competência para decidir sozinhos.”

A par disto, há as razões invocadas pelos pacientes. “Tal como em anos anteriores, as três razões mais reportadas para pôr fim à vida foram perda de autonomia (91,7%), diminuição de capacidade de participar em atividades que tornam a vida aprazível (90,5%) e perda de dignidade (66,7%).”

Um outro argumento: se o Estado reconhece que as pessoas têm direito a dispor da sua própria vida, com que lógica é que o mesmo Estado se arroga ao direito de impor limites e critérios ao exercício dessa liberdade? Seria o mesmo que reconhecer que existem direitos que assistem apenas a pessoas com doenças diagnosticadas. Por que não deixar morrer também as pessoas que simplesmente estão fartas de viver, como se discute agora na Holanda?

Há ainda o facto de todas as propostas de lei assentarem numa noção que é por definição subjetiva. Como é que uma lei define o “sofrimento incomportável”? Como é que se mede algo que varia de pessoa para pessoa, consoante a sua resistência à dor – sobretudo quando se alarga essa noção ao sofrimento psicológico, que é ainda mais subjetivo?

Também no reino do subjetivo, ganha importância o papel do médico que avalia cada caso, o que na prática tem levado ao surgimento de um grupo de médicos que se torna conhecido por exercer um critério mais largo em vários dos países onde a eutanásia e o suicídio assistido são legais. Três dos casos mais polémicos que houve na Holanda, incluindo a eutanásia de gémeos de 45 anos que descobriram que estavam a ficar cegos, têm em comum o facto de terem sido levados a cabo pelo mesmo médico: Wim Diestelmans.

No Oregon, um estudo do investigador Kenneth Stevens mostrou que, de 2001 a 2007, a maioria (61%) das prescrições letais foi receitada por uma minoria de médicos (20 em 109) e que 23% das prescrições do fármaco usado no suicídio assistido foram feitas por apenas três médicos.

Os cinco projetos de lei em Portugal vão ser discutidos no Parlamento no próximo dia 20 de fevereiro e prevê-se que sejam votados nesse mesmo dia. Dada a atual composição do Parlamento, prevê-se que pelo menos uma das propostas seja aprovada. A bola passará então para Marcelo Rebelo de Sousa; o Presidente da República poderá promulgar a lei, vetá-la ou enviá-la para o Tribunal Constitucional.

Esta é a segunda vez que se debate a eutanásia em Portugal em menos de dois anos. Em 2018, as quatro propostas de lei levadas a voto foram chumbadas