Onde é a eutanásia legal e em que condições?

A discussão sobre a morte medicamente assistida não é recente, mas o que dizem os diferentes países sobre a despenalização desta prática?

Para compreender as diferenças na legislação de cada um destes Estados, importa distinguir eutanásia de suicídio assistido.

Por eutanásia entende-se, de modo geral, a prática intencional de pôr fim à vida de um doente em fase terminal da vida para evitar o sofrimento inerente a uma doença ou a um estado de degenerescência. A eutanásia implica a intervenção e presença de um profissional de saúde.

Por sua vez, o suicídio assistido refere-se à conduta de um agente que presta auxílio a uma pessoa que quer pôr termo à vida para se livrar desse sofrimento. No suicídio assistido também existe colaboração de um profissional de saúde, mas é o doente que impõe o fim da própria vida de forma indireta, por administração de um fármaco letal, por exemplo.

Na Europa apenas três países legalizaram a eutanásia e o suicídio medicamente assistido. A Holanda foi o primeiro, em 2002, seguida da Bélgica, no mesmo ano, e do Luxemburgo em 2008.

A idade mínima de requerimento de ambas as práticas varia entre os três países. No Luxemburgo só é permitida a morte medicamente assistida a cidadãos com mais de 16 anos, enquanto na Holanda qualquer criança com idade entre os 12 e 16 anos pode aceder à eutanásia, desde que com o consentimento dos pais ou dos representantes legais. Neste aspecto, a Bélgica é país mais liberal - não impõe limite de idade.

Ainda no velho continente, o suicídio assistido não constitui crime na Alemanha, Suécia e Suíça. Este último contempla duas conhecidas organizações de natureza associativa, a Dignitas e a Exit, que têm vindo a dedicar-se a ajudar doentes terminais a pôr fim à vida.

A associação Exit só aceita pacientes nacionais ou residentes no país, enquanto a Dignitas também acolhe estrangeiros. De acordo com os registos da Dignitas, sete portugueses anteciparam a morte com o apoio dos serviços da instituição suíça.

Talvez o primeiro país do mundo contemporâneo a abrir a possibilidade de despenalização da eutanásia por via judicial, o Uruguai caracteriza esta prática, ao abrigo do artigo 37.º do Código Penal, como “homicídio piedoso”. Ausência de antecedentes criminais do agente, motivo piedoso na origem do ato e reiteradas súplicas para morrer por parte da vítima são as três condições imprescindíveis para que o homicídio praticado dispense pena.