O janeiro mais quente e recorde de temperatura na Antártida

O mês passado foi o janeiro mais quente desde que há registo, tanto em terra como nos oceanos, indica a Administração Atmosférica e Oceânica Nacional (NOAA, na sigla inglesa).



As temperaturas médias verificadas em janeiro foram as mais elevadas nos últimos 141 anos naquele mês, quando os dados começaram a ser compilados.

De acordo com a NOAA, em janeiro de 2020 a temperatura média foi 1,14 graus Celsius mais elevada do que a média do século XX, de 12 graus Celsius.

Este valor ultrapassa em 0,02 graus o anterior máximo, que tinha sido atingido em 2016.

A Rússia, partes da Escandinávia e a região oriental do Canadá foram as zonas do planeta onde esta subida da temperatura mais se fez sentir, com mais 5 graus em comparação com a média do século XX.

Este recorde de temperatura em janeiro acontece depois de um 2019 que foi o segundo ano mais quente desde que há registo.

Entretanto, a Antártida começou o mês de fevereiro com o que pode ser considerada uma onda de calor para aquela região do mundo, com as temperaturas a chegaram aos 20,75 graus Celsius, pela primeira vez, no domingo passado.

Carlos Schaefer, do projeto Terrantar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), disse ao jornal "The Guardian" que os cientistas estão a acompanhar as temperaturas em muitos pontos do globo, "mas nunca vimos nada parecido".