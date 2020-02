Tatum em destaque na vitória dos Celtics após dois prolongamentos

Boston Celtics receberam e venceram os Los Angeles Clippers, por 141-133, após dois prolongamentos, numa noite de NBA com apenas dois jogos.

Jason Tatum, recentemente escolhido para o jogo dos All-Star, foi a figura da partida, com 39 pontos, nove ressaltos e uma assistência. Marcus Smart apontou 31 pontos e Gordon Hayward apontou um duplo-duplo, com 21 pontos e 13 ressaltos.

Do lado dos Clippers, Lou Williams fez 35 pontos, seis ressaltos e oito assistências, para além de Kawhi Leonard e Montrezl Harrell, que registaram um duplo-duplo com mais de 20 pontos, insuficiente para conseguir conquistar a vitória.

Com este resultado, Boston Celtics, com 38 vitórias e 16 derrotas, aproximam-se do segundo lugar da conferência este, ocupado pelos Toronto Raptors, com 40 vitórias e 15 derrotas.

Os Clippers, com 37 vitórias e 18 derrotas, perderam o segundo jogo consecutivo e caem para terceiro lugar, ultrapassados pelos Denver Nuggets. Los Angeles Lakers (oeste) e Milwaukee Bucks (este) continuam líderes isolados nas respetivas conferências.

No outro jogo da noite, os Oklahoma City Thunder foram até ao pavilhão dos New Orleans Pelicans vencer por 123-118.