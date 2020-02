Carvalhal promete noite dificil ao Sporting

Carlos Carvalhal prepara os sportinguistas para aquilo que pode ser uma noite desconfortável em Vila do Conde, no sábado. O Rio Ave não perde há cinco jornadas, está "moralizado, mais consistente" e a equipa está pronta para se bater pela vitória.

"Para as equipas que têm pressão para ganhar, o Rio Ave é uma equipa incómoda. Pela forma como joga, como se comporta nas bolas paradas ofensivas e defensivas, somos uma equipa difícil de ser contrariada", diz o treinador, em conferência de imprensa.

Este será o terceiro jogo entre as duas equipas, esta temporada, e o Rio Ave venceu os dois já realizados. Carvalhal não revela o que poderá alterar, e se será mais difícil a nível tático defrontar o Sporting, mas assume esperar "um jogo mais difícil do que os dois realizados em Alvalade". "O Sporting continua num momento conturbado, mas está mais estável a nível de processo de jogo", considera, traçando uma diferença entre o Sporting de Keizer, que defrontou nas duas ocasiões, e o de Silas.

Pódio desvalorizado

Se vencer o Sporting, e o Braga não ganhar na Luz, o Rio Ave pode terminar a jornada 21 no terceiro lugar da I Liga. Uma situação que não mexe com Carlos Carvalhal. O treinador desvaloriza a circunstância da classificação a meio do caminho e prefere centrar a atenção no destino.

"O lugar na tabela classificativa, neste momento, não é importante. Preferimos andar mais acima possível, mas o nosso barómetro é outro. Fizemos o segundo melhor registo do clube na primeira volta, com 25 pontos. Se fizermos entre 45 e 51 pontos será uma excelente pontuação para a história do Rio Ave", sublinha.

E para atingir tal objetivo Carvalhal confia nos jogadores: "A equipa está cada vez mais madura, a perceber o que pretendemos para cada momento do jogo. O comportamento dos jogadores tem sido fantástico".

Gelson Dala não conta para o desafio deste sábado, por estar emprestado pelo Sporting. Tarantini cumpre castigo e também está indisponível. Carlos Mané, antigo jogador dos leões, e Al Musrati, ex-Vitória de Guimarães, são candidatos à titularidade.

O Rio Ave-Sporting, a contar para a jornada 21 da I Liga, está marcado para as 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.