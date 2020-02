A sucessão no FC Porto e Vieira na Federação

Os possíveis sucessores de Pinto da Costa na presidência do FC Porto, as queixas de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, na Federação Portuguesa de Futebol, e os elogios de João Pinto a Alex Telles.

O jornal "Record" dá conta de um rol de interessados em suceder a Pinto da Costa em 2024, depois de um último mandato do atual presidente portista. Rui Moreira, António Oliveira, Vítor Baía, Fernando Gomes e André Villas-Boas terão interesse em assumir o cargo.

Já "A Bola" revela que Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi até à Federação Portuguesa de Futebol queixar-se das arbitragens a Fernando Gomes, presidente da FPF. "Vieira foi à federação", pode ler-se. O jornal dá ainda conta do interesse do FC Porto em Moufi.

"O Jogo" destaca uma entrevista com João Pinto, antigo capitão do FC Porto, que elogia Alex Telles que ultrapassou o antigo lateral-direito no recorde de golos. "O Alex é um jogador à Porto", pode ler-se.