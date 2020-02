Médio do Barcelona gostava de jogar com Cristiano Ronaldo

Ivan Rakitic, que representa o Barcelona, assumiu, em entrevista ao "Bleacher Report", que gostava de jogar com Cristiano Ronaldo.

"Claro que gostava [de jogar com Ronaldo], ele é um dos maior jogadores da história. Desfruto muito de o ver jogar e de ver o que ele está a fazer, agora, na Juventus. Para mim, é um dos melhores jogadores da história", afirmou o médio croata.

Os dois jogadores defrontaram-se, quando Ronaldo estava no Real Madrid. Hoje em dia, o internacional português está na Juventus. Para acrescentar aos possíveis rumores de transferência para Itália, Rakitic revelou que, para ele, o jogador mais desvalorizado do mundo é Miralem Pjanic, médio montenegrino da campeã italiana.

O contrato de Rakitic com o Barcelona termina no final da próxima temporada, contudo, o croata mantém-se tranquilo em relação ao futuro.

Ficar no Barcelona também tem as suas vantagens - nomeadamente, continuar a jogar com Lionel Messi, que para Rakitic é o melhor futebolista de sempre:

"É incrível jogar com ele, é especial. Houve sempre jogadores especiais, mas sem dúvida que ele é o melhor dos últimos 15 anos e, na minha opinião, é o melhor de todos os tempos. Para mim, jogar com ele na ala esquerda, nos últimos seis anos, tem sido fantástico. Parece que joga outro desporto."