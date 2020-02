Borussia goleia e com ajuda portuguesa

O Borussia Dortmund goleou o Eintracht Frankfurt por 4-0 em partida da jornada 22 do campeonato alemão.

Os golos foram apontados por Piszczek, Sancho, o português Raphael Guerreiro e o inevitável Haaland.

O jovem norueguês, de 19 anos, conta já com oito golos em cinco jogos desde que chegou à Alemanha.

No Eintracht destaque para a titularidade de André Silva e para Gonçalo Paciência, que entrou durante o jogo.

Com este triunfo, o Dortmund igualou o Leipzig no segundo lugar da Bundesliga, com 42 pontos, mas com uma partida a mais.