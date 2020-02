Economia cresceu 2% em 2019

A economia portuguesa cresceu 2,0% no total do ano passado, de acordo com a estimativa rápida das contas nacionais em 2019, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas.

“No conjunto do ano 2019, o PIB aumentou 2,0% em volume, menos 0,4 pontos percentuais que o observado no ano anterior", lê-se no relatório do INE.

Esta evolução é justificada com o “contributo positivo menos intenso da procura interna, refletindo o abrandamento do consumo privado”, acrescentado que “a procura externa líquida apresentou um contributo ligeiramente menos negativo que em 2018, verificando-se uma desaceleração das Exportações e das Importações de Bens e Serviços”.

Os números do INE superam em uma décima os estimados pelo Governo, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Conselho das Finanças Públicas, mas estão em linha com a previsão do Banco de Portugal e da Comissão Europeia.

Estes valores estão 0,4 pontos percentuais abaixo do crescimento registado em 2018 (2,4%), ano em que já se tinha assistido a uma desaceleração da economia portuguesa face a 2017 (crescimento de 3,5%).

Os dados definitivos são publicados pelo INE a 28 de fevereiro.