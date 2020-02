​Primárias democratas começaram bem para… Donald Trump

Com apenas duas etapas cumpridas, o processo de escolha do candidato do Partido Democrático à Casa Branca começou bem para… Donald Trump.



Após o “caucus” no Iowa na semana passada e as primárias no New Hampshire nesta terça-feira, o senador Bernie Sanders surge bem posicionado para vencer a nomeação, mais graças ao cenário politico daí resultante do que às vitorias alcançadas.

Na verdade, no Iowa, Sanders nem sequer ganhou, ficou atrás do ex-autarca Pete Buttigieg, este, sim, o grande vencedor e a grande surpresa destas primárias até agora. E na terça-feira, no New Hampshire, Sanders bateu Buttigieg por escassos 1,3 pontos percentuais e arrecadou o mesmo número de delegados à Convenção Democrática que Buttigieg (9). Isto num estado em que Sanders bateu Hillary Clinton em 2016 por 22 pontos e é vizinho do seu Vermont natal.

Para um candidato que adquiriu grande notoriedade nacional nas eleições de há quatro anos, que desde então está no terreno, que construiu um movimento de ativistas sólido e que tem recolhido mais dinheiro do que qualquer outro, as eleições do Iowa e do New Hampshire não são proeza significativa.

O que já pode ser significativo é o cenário que delas resultou e que se pode resumir assim: o voto progressista entre os democratas concentra-se e inclina-se cada vez mais para Sanders, enquanto o voto moderado está cada vez mais dividido entre três candidatos. A primeira boa notícia para Sanders é que a candidatura de Elizabeth Warren entrou em colapso.

A senadora do Massachusetts teve duas prestações más no Iowa e no New Hampshire e não se vislumbra como possa recuperar. Warren tem uma campanha bem organizada, no ano passado ultrapassou Sanders nas sondagens quando o senador do Vermont teve um ataque cardíaco, mas algumas inconsistências no programa político e contradições na sua defesa abalaram a candidatura e a sua reputação.

Foi uma esperança para muitos progressistas, convencidos que a oportunidade de Sanders já tinha passado, mas o Iowa e New Hampshire vieram mostrar que é o velho senador que concentra o voto mais à esquerda entre os democratas. Sobretudo em New Hampshire, um estado vizinho do seu Massachusetts, onde era suposto ter muita influência, os resultados de Warren foram desastrosos.

Vai continuar na corrida, mas as sondagens no Nevada e na Carolina do Sul — a 22 e a 29 deste mês — não lhe permitem acalentar qualquer esperança. Depois de duas derrotas pesadas, os votos e a angariação de fundos vão continuar a fugir-lhe. A aposta de Elizabeth Warren na corrida à Casa Branca morreu aqui.