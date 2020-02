Confirmado torneio de Portugal com Bélgica, Croácia e Suíça antes do Euro 2020

A Qatar Airways confirmou, esta sexta-feira, que Portugal vai participar num mini-torneio com Bélgica, Croácia e Suíça, em março, no Catar, para preparar o Euro 2020.

Os jogos da primeira edição do Qatar Airways International Tournament serão disputados no final de março, entre os dias 23 e 31. Portugal defronta a Bélgica a 27 e a Croácia a 30 do mês em questão.

Mais perto do Europeu, a seleção nacional disputará particulares de preparação frente a Eslovénia, a 31 de maio, em Ljubljana, e com a Espanha, a 5 de junho, em Madrid.

Portugal está inserido no grupo F do Euro 2020, juntamente com França, Alemanha e uma equipa proveniente do "play off". A fase final vai realizar-se entre 12 de junho e 12 de julho, em 12 cidades europeias.