Vieira reuniu com presidente da Federação Portuguesa de Futebol

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, reuniu, na quinta-feira, com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras, segundo escreve o jornal "A Bola".

Em causa terão estado as questões relacionadas com disciplina e arbitragem. O presidente do Benfica foi muito crítico da arbitragem no clássico contra o FC Porto e pede árbitros estrangeiros o resto da temporada.

Vieira, antes da deslocação do Benfica até Famalicão, para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, queixou-se da falta de ação da Federação: "Os presidentes da Federação e da Liga não se impõem. E o Governo, até hoje, tem-se demitido do futebol", disse.