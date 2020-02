Ricardo Esteves: "Lesão de Gabriel pode unir o Benfica depois da derrota com o FC Porto"

Ricardo Esteves está convicto de que o espírito de união no seio do plantel do Benfica vai sair reforçado com a lesão de Gabriel. Em declarações a Bola Branca, o antigo defesa de 40 anos não tem dúvidas de que os jogadores querem vencer o jogo frente ao Braga para "dedicar uma alegria a um colega que está a passar por um momento difícil".

"Sei por experiência que, quando há lesões graves em colegas nossos, o plantel une-se e o espírito de equipa sai mais forte", explica o ex-jogador das águias, não esquecendo os efeitos psicológicos que a derrota imposta pelo FC Porto no Estádio do Dragão pode ter tido no Benfica.



"Depois da derrota no Dragão tudo é motivo para que o Benfica ganhe força para os próximos jogos e para não perder a vantagem que tem para o rival", justifica.



Braga ameaçador na Luz

Ricardo Esteves acredita que o Benfica vai encontrar "um Braga com ambição de vencer" no Estádio da Luz quando as equipas se encontrarem este sábado em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato.

O antigo futebolista, que também representou o Braga, enaltece que Rúben Amorim tem dotado a sua equipa de "uma capacidade de jogo muito grande", sem deixar de referir que, do outro lado, está uma equipa que tem o orgulho ferido na competição depois da derrota verificada na jornada anterior frente ao rival.

"O Benfica, pelo seu momento e pela derrota no Dragão, não vai querer perder pontos. O Braga está num momento muito bom. Basta ver os resultados que teve com duas equipas grandes como o FC Porto e o Sporting, sempre com vitórias, e com apenas um empate desde a entrada do Rúben Amorim", sustenta Ricardo Esteves, antes de acrescentar que estas razões são "tónicos" que dão a sensação de que se espera um "grande jogo entre as duas equipas".

Inconsistência defensiva é problema de momento



Para Ricardo Esteves, a atual preocupação vivida em torno do setor defensivo do Benfica está relacionada com a filosofia de jogo da equipa e com o momento de forma dos jogadores.

O ex-defesa salienta que os encarnados são uma equipa que "ataca muito" e que isso pode, por vezes, expôr em demasia os seus defesas, deixando "espaços para a outra equipa aproveitar". Além disso, Ricardo Esteves acredita que o cansaço físico terá a sua quota parte de culpa no atual rendimento defensivo das águias.

"Acho que o Benfica está a passar por um momento em que está a cometer alguns erros na parte defensiva, talvez por cansaço de alguns jogadores, que deixam espaços que antes não deixavam. Isso faz com que a equipa não tenha o equilíbrio total para resolver da melhor forma em situações defensivas", termina.

O Benfica-Braga disputa-se este sábado às 18h00 com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.