Época vs momento. Lage lembra quem é o líder do campeonato

O futebol é o momento e Bruno Lage espera regressar às boas exibições frente ao Braga. Contudo, o treinador do Benfica lembrou, esta sexta-feira, que independentemente da qualidade do jogo, a sua equipa lidera o campeonato de forma isolada e está na final da Taça de Portugal.

"O momento é cada momento. Não fizemos o jogo que queríamos no Dragão [derrota por 3-2], depois tivemos um jogo complicado em Famalicão [1-1]. Em janeiro, a equipa teve uma sequência de jogos complicados e deu boa resposta. Não gosto de fazer intervalos de momentos. Olhando para a época inteira, em termos nacionais, estamos em primeiro lugar e na final da Taça", sublinhou.

Ainda assim, o técnico assumiu ambição de voltar a jogar bem, no regresso à Luz, três jogos depois: "Temos oportunidade de fazer um grande jogo perante os nossos adeptos. Uma oportunidade para os jogadores colocarem tudo em campo, o brio e profissionalismo que têm."

Melhor Benfica precisa de aparecer

Bruno Lage voltou a destacar que a defesa também depende do ataque e vice-versa e que o segredo de uma equipa ganhadora não é a ausência de pontos fracos, já que "todos os jogadores e todas as equipas têm pontos bons e pontos menos bons", mas a capacidade que tem para escondê-los.

Nesse sentido, o treinador espera ver a melhor versão possível do Benfica, na receção ao Braga:

"O Braga, no último mês, foi a melhor equipa em Portugal. É um adversário muito competente. Teremos de fazer um bom jogo para vencer, porque só uma grande equipa pode vencer este Braga."

Braga oferece novos desafios táticos

O Braga joga com três centrais e dois médios, algo que oferece desafios diferentes. Lage assumiu que o Benfica terá de "correr muito e pressionar de outra forma", além de ser "muito competente a defender".

O desafio para Bruno Lage será encontrar forma de "explorar os pontos fracos, os espaços e as oportunidades" que o Braga oferece, além de "potenciar o que de bom" a sua equipa tem, para poder vencer.

Bruno Lage confirmou que não poderá contar com André Almeida para esta partida. Também Gabriel está de fora, devido a um problema ocular, assim como Jardel. O Benfica não tem jogadores castigados.

O Benfica-Sporting de Braga terá pontapé de saída no sábado, às 18h00, no Estádio da Luz. Encontro da 21.ª jornada, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.