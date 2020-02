Bruno Lage: "Gabriel é um jogador fantástico que faz falta"

Bruno Lage assumiu, esta sexta-feira, que terá de encontrar soluções para ajudar o Benfica a colmatar a ausência, sem previsão de regresso breve, de Gabriel, devido a um problema ocular. O médio brasileiro sofre de uma parésia do sexto par craniano esquerdo, segundo o clube.

Ou seja, e "trocado por miúdos", o músculo que regula o movimento de um dos olhos sofreu um traumatismo - um olho mexe e o outro não, o que determina dupla imagem, algo "extraordinariamente incapacitante".

Em conferência de imprensa, Lage assumiu que não tem previsão de regresso para Gabriel e preferiu orientar o facto "para o lado humano". Futebolisticamente, o técnico do Benfica assumiu que Gabriel fará falta, contudo, salientou que esta é a oportunidade de outro jogador brilhar.

´"É um jogador fantástico que nos faz falta, mas todos eles fazem falta. O Gabriel tem tido contributo importante e dá garantias de qualidade à equipa, como todos eles. Não tendo Gabriel, outro colega entrará em campo e dará o seu melhor. Temos de arranjar soluções para a equipa continuar com dinâmica e qualidade de jogo", sublinhou o treinador.



Bruno Lage sublinhou que, como habitual, "é para o coletivo que [tem] de olhar e procurar soluções, independentemente de quem jogar".

O treinador do Benfica fazia a antevisão da receção ao Sporting de Braga, no sábado, às 18h00, no Estádio da Luz. O encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.