Benfica recebe Liverpool nos oitavos de final da Youth League

O Benfica ficou a conhecer, esta sexta-feira, o adversário dos oitavos de final da Youth League. A equipa portuguesa de sub-19 vai receber o Liverpool.

O duelo, a apenas uma mão, será jogado no Seixal, a 3 ou 4 de março. Caso ultrapasse o Liverpool, o Benfica terá pela frente Bayern Munique ou Dínamo de Zagreb, nos quartos de final, marcados para 17 e 18 de março.

O Benfica é a única equipa portuguesa nos oitavos de final da Youth League, dado que o FC Porto, campeão em título, foi eliminado no "play off" de acesso pelo Salzburgo, nos penáltis.

As meias-finais e final (não haverá jogo de atribuição do terceiro lugar) serão disputadas, novamente, num formato de "final four", em Nyon, entre 17 e 20 de abril.