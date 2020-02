“O mundo chega-nos todos os dias pela Rádio”, diz António Costa

O primeiro-ministro assinala este Dia Mundial da Rádio com uma mensagem na sua conta pessoal no Twitter.

O Dia Mundial da Rádio celebra-se a 13 de fevereiro desde 2012. A data foi declarada um ano antes pela UNESCO, que escolheu este dia por ter sido a 13 de fevereiro que, em 1946, pela primeira vez, foi um programa em simultâneo para um grupo de seis países.

A rádio continua a ser o meio de comunicação social que atinge as maiores audiências, tendo-se adaptado às novas tecnologias e a novos equipamentos, com a transmissão online via streaming – como já pôde ver no site da Renascença em várias ocasiões.

A Rádio Renascença nasceu há 84 anos e tem sempre vindo a crescer, sendo hoje um grupo de multimédia e comunicação.