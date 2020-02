​Mariza no concerto de Andrea Bocelli em Coimbra

O concerto de Andrea Bocelli no Estádio Cidade de Coimbra, no dia 4 de julho, vai contar com a participação da fadista Mariza, que comemora 20 anos de carreira, anuncia a organização.



Ao tenor italiano, junta-se Mariza "para uma participação especial no espetáculo que promete aliar dois timbres inconfundíveis", referiu a produtora MOT - Memories of Tomorrow, em nota de imprensa.

O concerto de Andrea Bocelli no Estádio Cidade de Coimbra já tinha sido anunciado em dezembro e está previsto um espetáculo com a participação de 70 músicos e um coro composto por 60 vozes, a grande maioria da zona Centro, para além de "artistas internacionais convidados".

"Mariza pretende levar o som da tradição e da saudade a toda a atmosfera clássica prometida, interpretando um tema do seu próprio repertório e outro, em harmonia com o tenor, do repertório deste", explica a organização do evento.