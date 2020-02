Foto de dois ratos a lutarem por comida no metro de Londres vence prémio internacional

“Station Squabble”, do investigador da BBC Sam Rowley, venceu o Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award, prémio de fotografia do Museu da História Natural de Londres internacionalmente aclamado.

Entre 48 mil fotografias, “Station Squabble” foi a vencedora escolhida pelo público. Na fotografia surgem dois ratos a lutar no metro de Londres, explicou o investigador à CNN.