Tonel: "Mathieu ainda pode continuar a jogar"

Tonel considera que a possibilidade de, no final da temporada, Jérémy Mathieu terminar a carreira de jogador e o Sporting convidá-lo para assumir um lugar na estrutura técnica na Academia, junto da formação, é algo que "vai depender da vontade" do francês.

Onde Mathieu não poderá jogar é em Vila do Conde, na visita do Sporting ao Rio Ave, na próxima jornada do campeonato.

Jogo de "tripla" nos Arcos

Tonel não arrisca uma previsão do resultado no confronto com o Rio Ave, porque o Sporting terá pela frente "uma equipa muito competente, bem treinada pelo Carlos Carvalhal e com excelentes jogadores".

"São uma equipa coletiva e individualmente forte, com jogadores capazes de desequilibrar no último terço do terreno, pelo que se adivinha um bom jogo de futebol", sustenta.

O Rio Ave-Sporting, joga-se no sábado, às 20h30, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. O encontro da 21.ª jornada da I Liga terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.