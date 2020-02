Luto contra a violência na capa do jornal do Sporting

A edição do "Jornal Sporting" desta quinta-feira chama a atenção pela capa a negro, cor do luto, e o título: "Isto não é o Sporting Clube de Portugal."

"Episódios de violência e intimidação não serão tolerados", detalha o clube leonino. Segundo o site oficial do Sporting, a capa "faz alusão aos episódios de violência e intimidação que se têm sucedido no clube".

No passado domingo, o Sporting denunciou agressões, insultos e cuspidelas ao vogal Miguel Afonso, a um assistente do Pavilhão João Rocha, ao vice-presidente Filipe Osório de Castro e à filha de Miguel Afonso, por parte de dois elementos que o presidente, Frederico Varandas, afirmou pertencerem à claque Juventude Leonina. As agressões teriam acontecido antes do jogo com o Portimonense.



Entretanto, a Juventude Leonina, principal claque do Sporting, demarcou-se das alegadas agressões a membros da direção do clube, antes do jogo com o Portimonense. Em comunicado, o grupo organizado de adeptos salientou que, da sua parte, "jamais seria tolerado qualquer ato de violência", durante a manifestação contra Frederico Varandas.