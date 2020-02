Joaquim Melo defende renovação de Luís Maximiano

Luís Maximiano assumiu a titularidade no Sporting no início de Dezembro. Internacional por todos os escalões de formação, a presente época é de afirmação do guarda-redes na baliza da principal equipa do Sporting. O jogador nasceu em Braga e nos sub-14 saltou da formação do Braga para o Sporting, em 2012.

Produto da formação leonina, Luis Maximinano tem contrato até 2023 e uma cláusula de 45 milhões. Em cima está uma proposta de renovação por mais duas épocas. O jornal OJOGO fala em ordenado a triplicar para o guarda redes que aufere 120 mil euros por época e uma cláusula de 60 milhões. Ouvido por Bola Branca, Joaquim Melo, antigo guarda-redes do Sporting aprova a renovação de Luís Maximiano e não esperava outro cenário na ligação do Sporting ao guarda-redes.